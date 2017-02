CAF Champions League Full list of last-32 draw

USM Alger (ALG) v Kadiogo (BUR)

Rivers Utd (NGR) v Al Merrikh (SUD)

Etoile Sahel (TUN) v AS Tanda (CIV)

Esperance (TUN) v Horoya (GUI)

Al Ahly Tripoli (LBA) v FUS Rabat (MAR)

Mamelodi Sundowns (RSA, holders) v KCCA (UGA)

Wydad Casablanca (MAR) v Mounana (GAB)

Young Africans (TAN) v ZANACO (ZAM)

Ferroviario Beira (MOZ) v Stade Malien (MLI)

Zamalek (EGY) v Enugu Rangers (NGR)

Ports Authority (GAM) v V Club (COD)

Coton Sport (CMR) v CNaPS Sport (MAD)

Al Ahly (EGY) v Wits (RSA)

TP Mazembe (COD) v CAPS Utd (ZIM)

AC Leopards (CGO) v St George (ETH)

Al Hilal (SUD) v Port Louis (MRI)

First legs: March 10-12, second: March 17-19

Note: Winners qualify for group phase and losers drop to CAF Confederation Cup.