Nigerian DJ based in the UK, DJ Tof, recently released a mixtape titled "Ultimate Afrobeats".

The tape comprises of hits from Wizkid, Olamide, Davido, Patoranking. Tekno, Terry Apala, Falz, Reeekado banks, Ayo Jay, Kiss Daniel, Lil Kesh,Mr Eazi, CDQ, Reminisce, Brymo, Don jazzy, Wande coal, Flavour, Shatta Wale, Cobhams, ice prince, Timaya, Sugar boy, Burna boy and many more.

Below is the track list:

INTRO

1. Mayorkun - Eleko

2. Dj Neptune Ft. Mr Eazi - Marry

3. Reekado Banks - Oluwa Ni

4. Reminisce Ft Mr Eazi - If Nobi God

5. Shatta Wale - Hol It

6. Flavor Ft. Sarkodie - Finally

7. Cdq - First Come First Serve (Fcfs)

8. Patoranking Ft. Wande Coal - My Woman, My Everything

9. Dj Neptune Feat. Olamide, Boj & Stonebwoy – Baddest

10. Danagog Ft. Davido - Hookah

11. Eugy X Mr. Eazi - Dance For Me

12. Dice Ailes Ft. Lil Kesh - Miracle

13. Reekado Banks - Standard

14. Kiss Daniel - Good Time (Wizkid Version)

15. D’banj -Emergency

16. Kiss Daniel - Sin City

17. Olamide - Konkobility

18. Reminisce - Tesojue

19. Young John Ft. Lil Kesh - Bend Down Select

20. Olamide - Stupid Love

21. Ice Prince Prod. Tekno - Boss

22. Atumpan - Ft. Stone Bradez - The Thing

23. Timaya Ft. Flavour - M.O.N.E.Y

24. D’banj - Oliver Twist

25. Olamide- Bobo

26. Wande Coal- Baby Hello

27. 2t Boyz Ft. Davido - Customer Dada Ni (Remix)

28. Brymo - Ara

29. Timaya - I Concur

30. Lkt N Davido - Alaye (Remix)

31. Kiss Daniel - Mama

32. Sarkodie Ft Wizkid, Navio & Ice Prince - You Go Kill Me (Remix)

33. Sarkodie Ft.Raquel & Kesse - Azonto Fiesta (Remix)

34. Reminisce - Kako Bi Chicken

35. Reekado Banks - Machinery (Dice Ailes Cover)

36. Olamide - First Of All (Freestyle)

37. Cdq Ft Wizkid - Nowo E Soke

38. Sugar Boy - Hola Hola

39. Lil Kesh - Ibile

40. Olamide, Phyno Feat. Lil Kesh - Ladi

41. Olamide - Lagos Boys

42. Wizkid - In My Bed

43. Olamide - Don't Stop

44. Dj Maphorisa Ft. Wizkid, Dj Buckz - Soweto Baby

45. Davido Ft. Olamide - The Money

46. Phynoft. Olamide - Fada Fada (Ghetto Gospel)

47. Terry Apala - Jangolova

48. Ajebutter22 Ft. Falz - Bad Gang

49. Burna Boy - Soke

50. Mr. Eazi Ft Pappykojo - Bankulize

51. Mr. Eazi Ft. Burna Boy - Bankulize (Remix)

52. Tekno - Pana

53. Mr. Eazi - Rotate Sketch

54. Mc Galaxy Feat. Beniton - Bounce It (Remix)

55. Olamide - Owoblow

56. Davido - Gbagbe Oshi

57. Patoranking Ft. Wizkid- This Kind Luv

58. Mr. Eazi Ft. Lil Kesh - Sample You (Remix)

59. Wizzypro Ft. Runtown,Skales,Patoranking -Emergency

60. Falz Ft. Davido & Olamide Bahd Baddo Baddest

61. Davido - Coolest Kid In Africa

62. Mr Eazi X Juls Ft Efya - Skin Tight

63. Skin Tight Refix (Dj Tof Refix)

64. Wizkid - Gidi Girl

65. Ayo Jay Ft. Chris Brown & Kid Ink - Your Number (Remix)

66. Mr. Eazi Ft. Sarkodie - Anointing

67. Iyanya Ft. Don Jazzy & Dr Sid - Up To Something

68. Ojuelegba Remix Ft. Drake & Skepta

69. Patoranking Ft. Sarkodie - No Kissing

70. Cobhams Asuquo And Ugovinna -The Other Room