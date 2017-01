Cynthia DJ MVP partners with Pulse Music Nigeria for this lit tape simply titled '"New Year Pulse Mix".

The tape houses all the top Nigerian songs that rocked 2016.

It's the ultimate playlist. Download and share.

Tracklist

FALZ - BAD BADDO BADDEST (PULSE TOP 20)

KOREDE BELLO – DO LIKE THAT

MARTEL B – FEEL ALRIGHT

MR EAZI – SKIN TIGHT (PULSE TOP 20)

TEKNO – PANA (PULSE TOP 20)

JULZ X LAX – GIVE YOU LOVE

IYANAYA X DON JAZZY X DR SID – UP TO SOMETHING

RAYCE X DAVIDO – WETIN DEY

SOLIDSTAR X TIWA SAVAGE X PATORANKING – WAIT REFIX (PULSE TOP 20)

DJ HENRY X WIZKID – LIKE THIS

TIMAYA – I LIKE THE WAY

TEKNO – DIANA (PULSE TOP 20)

REEKADO BANKS – PROBLEM (PULSE TOP 20)

TEKNO – RARA

KISS DANIEL – UPON ME

RUNTOWN – MAD OVER YOU

DJ SPINALL , MR EAZI – OHEMA (PULSE TOP 20)

KWABENA KWABENA – TUAMUADAA

WIZKID – FINAL (BABA NLA)

NAIRA MARLEY – FINAL REMIX

LAX – GIMME DAT

PATORANKING , SARKODIE – NO KISSING BABY (PULSE TOP 20)

MR EAZI X JOEY B X DAMMY KRANE – HOLLUP

ADEKUNLE GOLD – PICK UP (PULSE TOP 20)

DOTMAN – AKUBE

KCEE X TEKNO – TENDER

FALZ – SOFT WORK

YEMI RUSH – YOUR BODY

KOKER, OLAMIDE – KOLEWERK (PULSE TOP 20)

ILLBLISS ,REEKADO BANKS , MR EAZI – JAWONLAYA (PULSE TOP 20)

DICE AILES X LIL KESH – MIRACLE

KISS DANIEL – SIN CITY

OLAMIDE X WANDE COAL X PHYNO – WHO YOU EPP(PULSE TOP 20)

REEKADO BANKS – OLUWA NI (PULSE TOP 20)

DBANJ – EMERGENCY (PULSE TOP 20)

DMW X DAVIDO X MAYORKUN X DREMO X ICHABA – BACK TO BACK

WANDE COAL – BALLERZ

MALEEK BERRY – KONTROL

AKA X PATORANKING – SPECIAL FI MI

TEKNO – WHERE

DJ MAPHORISA, WIZKID X DJ BUCKZ – SOWETO BABY

HUMBLESMITH, DAVIDO – OSINACHI REMIX (PULSE TOP 20)

OLAMIDE – KONKOBILITY

BISA KDEI, PATORANKING – LIFE

KISS DANIEL – HOLA HOLA (PULSE TOP 20)

TIMAYA X FLAVOUR – MONEY (PULSE TOP 20)

KISS DANIEL – MAMA (PULSE TOP 20)

WANDE COAL – ISKABA

MAYORKUN – ELEKO

DR SID – THE BEST

TEKNO – WASH

ABDULALA X ORITSEFEMI – OKAMAFO

TERRY APALA – CHAMPAGNE SHOWER

IKE CHUKS – MAN DOWN

GIFTTY – ONE MORE TIME

MR EAZI – LEG OVER

TIWA SAVAGE X DR SID – IF I START TO TALK (PULSE TOP 20)

DREMO – FELA

PHYNO – FADA FADA (PULSE TOP 20)

NEW AGE MUZIK – DA BEAT