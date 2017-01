Masu Mugunta Wata yarinya mai shekara 17 ta rasu bayan an yi mata fyaɗe

Wasu ƴan baranda sun yi ma wata yarinya fyaɗe har ta rasu a ƙauyen Kimba cikin ƙaramar hukumar Jega a Jihar Kebbi. Wannan yarinya mai suna Zaraʼu Buhari tana da shekara 17.

Ƴan jaridan Leadership, sun yi rahoto cêwa wasu ƴan daba masu rashin imani da hankali, sun sace wannan barrantaccen yarinya a lokacin da suka shiga ƙauyen, kuma sun kashe ta domin rufe sahonsu.

Mun samu labari cêwa Zaraʼu ta kama hanya zuwa wajen ziyara da yayan ʼta bayan mijin ya yi tafiya, kuma ita kaɗai ke zama a gida. Bayan Zaraʼu ta kama hanya a misali ƙarfe takwas na dare, domin zuwa wajen yayanʼta, wasu ƴan baranda tare da jagoransu mai suna Aliyu Sarkin Mata, sun tsaishe ta.

Waɗanan ƴan taʼadda guda huɗu, sun cimma Zarau tare da mukamai da bindigogi, sun yi mata fyaɗe kai bisa kai, kuma sun maƙure mata wuya da maƙoshi har ta rasu.

Bayan haka, ƴan taʼaddan sun yi jifa da gawanta cikin daji domin ɓoye mumunar aikin da suka auka. Amma da Allah zai tona musu asiri, sai ʼƴan sanda daga hedkwatar na Jihar Kebbi sun yi haɗuwa da ƴan daban wajen dawowa daga inda suka aiakta mugun ayyukansu. An kama ɗaya daga cikinsu. A lokacin da yake jêranta ma yan jarida abin da ya faru, mahaifin wanda aka yi wa azaba, waton Bello Buhari, ya nuna gigita ga wannan mugun faruwa. Ya cê ba zai taɓa iya manta da wannan mugun faruwa. Bello Buhari, babban maʼaikaci ne a Maʼaikatar kula da kuɗi a jihar Kebbi. Yayi kalamai kama haka:

"Da aka baza wannan mumunar labari, ban sani cêwa Zaraʼu ce aka yi ma wannan azaba. Daga baya, Yaro na ya sanar da ni cêwa Zarauʼu ta ɓacce, kuma ana neman inda take. Tana yawan zuwa wajen yayanta domin yin ziyara da ita tun lokacin da mijin ya yi tafiya.

Da aka gaya mana cêwa Zarau ta ɓacce, sai na bar Birnin Kebbi domin zuwa wajen neman inda Zaraʼu take a ƙauye. Na isa ƙauyen Kimba a daidai ƙarfe 10 na dare, sai na tarar da wasu ƴan tausayi sun kawo gaisuwa a gida na, duk suna cikin damuwa.

Sai muka samu labari cêwa an gani wani mutum wanda ya ɗauki gawan Zarau akan babur a ƙauyen Alelu, mai nisan kilomita biyu zuwa uku daga ƙauyen Kimba.”

Mun samu ƙarin labari cêwa wani ya bayar da shawara cêwa su saki yarinya saboda yarinya ce mai barrantaccen hali. Amma wanda aka fara kamawa ya ƙi yarda da wannan shawara."

An fahimtar da mu cêwa maʼaikatan tsaro sun gane waɗanda suka aikata wannan laifi bayan an kawo ƙara wajen su. Su kama mutum ɗaya cikin ƴan baranda a yayin da ya ɗauki gawan Zaraʼu akan babur. An kama shi da gawan bayan kwana uku.

Da yake tabbattar da gaskiyan wannan labari, Kwamishanan ƴan sanda na Jihar Kebbi, Kabiru Ibrahim, ya ce ya tafi ƙauyen Kimba domin shaida abubuwan da idanunsa. Ya cê abinda ya gani ya gigita shi.

Kwamishana ya yi wa iyalin alƙawari cêwa Ƴan sanda za su tabbatar da cêwa za su hukuntar da duk waɗanda suke da hannu cikin wannan laifi.